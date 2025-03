Óscar Ibáñez cuestiona el arbitraje tras la derrota de Perú ante Venezuela: "Se debieron revisar jugadas dudosas"

Óscar Ibáñez no se quedó callado tras la caída de Perú ante Venezuela en Maturín. El técnico de la Bicolor analizó el desempeño de su equipo, pero también cuestionó el arbitraje del chileno Cristian Garay, especialmente por no revisar jugadas polémicas en el VAR, lo que generó molestia en el plantel y encendió la controversia tras el encuentro.

Luego del encuentro, el entrenador de la selección peruana, Óscar Ibáñez, ofreció una conferencia de prensa en la que analizó el desarrollo del partido y el desempeño de sus dirigidos. El estratega de 57 años destacó el esfuerzo de su plantel y se mostró optimista de cara a los próximos compromisos.

Además, explicó que su equipo supo controlar el juego de Venezuela y que, pese al resultado, la selección peruana aún tiene posibilidades de competir.

Paolo Guerrero explotó contra la terna arbitral liderada por Cristian Garay, acusándolo de haber influido directamente en el resultado adverso.

Esto ocurrió en el Estadio Monumental de Maturín, justo después del pitazo final. En ese momento, el reportero de Movistar Deportes, David Chávez, le preguntó al 'Depredador' si consideraba injusta la derrota.

EEl delantero de 41 años, visiblemente frustrado, no dudó en soltar una contundente frase: " Somos cojudos, somos cojudos ", reflejando su indignación por el arbitraje y la falta de firmeza dirigencial para evitar este tipo de situaciones en partidos clave.

Acto seguido, apuntó que la presencia de un árbitro chileno tuvo un impacto determinante en el resultado, además de cuestionar la falta de peso dirigencial al momento de elegir las ternas arbitrales.

"No nos pueden poner una terna chilena. Tienen que pelear por árbitros argentinos o uruguayos, no nos pongan chilenos. ¡No me jo...!", expresó con evidente molestia antes de marcharse a los camerinos del Maturín.