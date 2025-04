Fabián Bustos rompe en llanto al hablar de Universitario: "Gracias por todo, viví momentos hermosos"

Fabián Bustos no pudo contener las lágrimas al hablar de Universitario de Deportes. El ahora entrenador de Olimpia agradeció por todo el apoyo recibido mientras se encontraba dirigiendo al conjunto 'merengue'.

En una reciente entrevista para 'Liga 1 Max', Fabián Bustos afirmó que, pese a la existencia de comentarios negativos hacia su persona, siempre estará agradecido con el plantel y la hinchada 'crema' por haberle regalado "momentos hermosos" que, sin duda, han dejado huella en su vida.

Entre sollozos, el estratega argentino reconoció que deseaba hacer más por el equipo y el fútbol peruano, con el objetivo de que, desde el exterior, dejen de verlos con rivales fáciles.

"Si todos los comentarios o la mayoría fueran negativos, les diría lo mismo: 'Muchísimas gracias por todo el apoyo que me dieron, a mi familia, y por vivir momentos hermosos. (¿Y te emocionas? ¿La 'U' ha dejado una huella en tu vida?) Seguro que sí, Gustavo, seguro que sí. Tengo la sensación que hice un gran trabajo, pero que me gustaría haberlo hecho mejor o sea internacionalmente y colaborar con el fútbol peruano y que no lo miren de otro lado como que somos fáciles", declaró al medio.