Barreto defiende a delanteros de la 'U': "Dicen que no son para Libertadores, pero yo me los llevaría a la Champions"

El director deportivo de Universitario de Deportes, Manuel Barreto, defendió a los delanteros del plantel y aseguró que él "los llevaría a la Champions".

En reciente entrevista con el programa 'DyT' con Diego Rebagliati y Talía Azcárate, Barreto se refirió al rendimiento de Diego Churín con la camiseta 'crema' y apuntó que se le debe dar más tiempo en el campo para que pueda mostrar su nivel.

"Churín no ha completado ni tres partidos, tiene que jugar, y cuando juegue, y seamos capaces de generar situaciones para que él pueda convertir o errar, a mitad o fin de año evaluaremos y tomaremos decisiones, pero 'matar' a un jugador por 45 minutos, no porque tiene que tener su tiempo para poder destacar", declaró.

Asimismo, el director deportivo aseguró que aún no están muertos en la Copa Libertadores y que confía en el plantel para revertir el mal inicio en el certamen continental.

"Sé que muchos nos dan por muertos, pero esto no ha acabado. Creo a muerte en el plantel de Universitario, banco a 'muerte' a mis delanteros, que dicen que no son para Libertadores, me los llevaría a la Champions, por la confianza que les tengo. Voy a defender con todos los que trabajo", agregó.