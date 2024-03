¡Polémico! Fabián Bustos estalló contra el arbitraje y culpó a rivales de Universitario: "Muchos equipos hablan"

El partido entre Universitario y UCV estuvo marcado por la polémica, pues Fabián Bustos se fue expulsado en medio del encuentro. El entrenador explotó contra el arbitraje e incluso disparó contra los rivales de su equipo.

Bustos reclamó que otros equipos de la Liga 1 llevan semanas protestando contra el arbitraje, y que pareciera que los referís se encuentran condicionados en sus decisiones.

Es necesario recordar que el técnico argentino vio la tarjeta roja luego de increparle a Kevin Ortega sus erróneas decisiones. El colegiado del encuentro no se tomó nada bien las críticas de Bustos, y lo expulsó.

En esa línea, el entrenador de Universitario no escondió su enojo, pues reiteró que otros entrenadores hablan mucho más durante los partidos, y si tienen libertades en sus reclamos, cosa que él no tuvo.

"Le pedí que fueron tres faltas seguidas, me molesta que hay muchos equipos que hablan y hablan, eso condiciona a los árbitros. No les dan tranquilidad y pasa lo que pasa hoy. El árbitro no me dijo nada, solo me sacó la roja", comentó.