Federico Valverde respalda a Luis Suárez tras sus críticas a Marcelo Bielsa: "Todo es verdad"

La interna de la Selección de Uruguay vive días bastantes complicados luego de las recientes declaraciones de Luis Suárez criticando duramente a Marcelo Bielsa. El histórico delantero de la celeste aseguró que el entrenador argentino no mantiene las normas de convivencia a las que históricamente estuvieron acostumbrados y que genera un ambiente raro que tiene incómodos a más de un jugador.

"En la Copa América hubo situaciones que me dolieron que no las dije por el bien de la convivencia. De la Copa América tengo un libro para contar, hubo compañeros que se plantearon no jugar más en la Selección", dijo para DSports de Uruguay.