Fossati sobre Churín en Universitario: "Hasta ahora, no ha demostrado lo importante que es como jugador"

El 27 de abril fue un buen cierre de semana para Universitario de Deportes, ya que no tuvo piedad y goleó a UTC de Cajamarca por 6-0. Con este resultado, los 'cremas' se consolidan como punteros de la Liga 1 y Jorge Fossati, quien volvió a dirigir el equipo, se pronunció no solo sobre este triunfo sino también sobre Diego Churín, uno de los jugadores que más críticas recibe por parte de los hinchas.

Como era de esperar, Jorge Fossati habló en rueda de prensa sobre este gran triunfo de Universitario de Deportes. Pese a esta victoria, el estratega uruguayo dio a conocer que no le gustaron los primeros minutos de su equipo.

"Como equipo me empezó a gustar después de los 25 minutos, antes de eso no me gustaba mucho", apuntó.