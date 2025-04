"¿Por qué no ilusionarnos?": Néstor Gorosito EMOCIONADO por agónico triunfo de Alianza Lima en Copa Libertadores

Alianza Lima derrotó a talleres de Córdova por 3-2 en la última jugada del partido. El más emocionado con el triunfo fue el propio técnico de los 'blanquiazules', Néstor Gorosito, quien declaró sobre la ilusión que le genera la victoria obtenida.

El partido entre Alianza y Talleres fue completamente emocionante, el equipo peruano logró ponerse 2-0 por delante; pero en un envión anímico, el cuadro argentino consiguió igualar el marcador. Sin embargo, Hernán Barcos consiguió que los 3 puntos se queden en casa.

Dicho partido ilusionó no solo al hincha 'blanquiazul', sino que el propio artífice del buen momento del club victoriano en Libertadores también. En la conferencia de prensa post-partido, Gorosito comunicó que no está mal ilusionarse un poco.

Asimismo, aclaró que si juegan de la misma manera ante los demás rivales que se le vienen, podría ganarle a cualquier equipo de Sudamérica. Aunque ironizó que dicha racha se acabaría si enfrentaran al Real Madrid y los terminasen goleando.

"La verdad el otro día escuché, no sé cómo justo salió un video que hablaban uno que yo dije de salir campeón. Yo no dije salir campeón, me gustaría salir campeón. Tuve la suerte como jugador. Nosotros vamos a apuntar a lo máximo (...) ¿Porqué no ilusionarnos? No le hace daño a nadie. Si jugamos como jugamos contra hoy, le podemos ganar a cualquiera de Sudamérica. Claro que viene el Real Madrid y no golea", declaró.