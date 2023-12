FPF decidió pagar salida de Juan Reynoso y busca su firma para que Fossati asuma

El periodista de Exitosa Deportes, Carlos Panez, informó que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha optado por pagar la salida de Juan Reynoso y dar por concluido el contrato del 'Cabezón', a fin de que Jorge Fossati tome las riendas de la Selección Peruana.

Durante el diálogo Karina Novoa en Hablemos Claro, Panez señaló que ha llegado el fin del vínculo laboral entre Juan Reynoso y la Selección Peruana ha llegado a su fin, alcanzando un 90% de avance en las negociaciones.

En horas de la mañana de hoy, miembros del comando técnico saliente de Reynoso se dirigieron a la Videna para retirar algunos de sus instrumentos de trabajo, marcando así el inminente desenlace de su relación con la blanquirroja.

El proceso de transición parece estar avanzando de manera rápida, ya que la FPF busca la firma de Jorge Fossati como el nuevo estratega del equipo nacional. Fossati se perfila como el principal candidato para asumir el cargo, y las conversaciones sobre su contratación han estado en curso durante las últimas 24 horas, según Panez.

Aunque inicialmente se reportaron complicaciones en las negociaciones, especialmente en lo que respecta a la remuneración e indemnización para Juan Reynoso, las cifras y detalles han avanzado significativamente desde la noche anterior. Se espera que en las próximas horas se revele el finiquito total del contrato de Reynoso y se confirme la llegada de Fossati.

El actual entrenador de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, se pronunció sobre el interés de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y, en medio de la expectativa a su posible llegada a la 'Bicolor', el estratega uruguayo admitió que ya hubo los primeros contactos entre ambas partes.

"Por el momento estoy enfocado en lo que es la temporada 2024 de Universitario y veremos qué pasa en las próximas horas, no quisiera extenderme más sobre el tema porque como ya lo he dicho, no niego las cosas que son realidad, que hubo contactos, pero está todo indefinido hasta que a mí me llegue la constancia oficial que está todo definido con el técnico de la Selección", declaró.