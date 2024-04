¡Fue choteado! Marcelo le negó camiseta a Ángelo Campos porque se la prometió a otro: Así fue su reacción

Alianza Lima igualó 1-1 en el marcador con Fluminense por la fecha 1 del Grupo A de la Copa Libertadores. Y a pesar de que el partido estuvo lleno de peculiares momentos, hubo uno que llamó aún más la atención: Ángelo Campos le pidió la camiseta a Marcelo; sin embargo, este lo 'choteó'.

Luego de un peleado partido, el árbitro procedió a dar el pitazo final, quedando el encuentro empatado. Enseguida, los jugadores procedieron a saludarse con sus rivales en el campo, llamando enormemente la atención de los hinchas el preciso momento en el que el portero 'blanquiazul', Ángelo Campos, se acerca al Marcelo para pedirle intercambiar camisetas.

De acuerdo a las imágenes difundidas, el brasileño se niega a darle su atuendo al '1' de Alianza Lima con un claro gesto de que se la había prometido a otro jugador.

Alianza Lima y Fluminense protagonizaron un emocionante partido en Matute, donde ambos debutaron en la Copa Libertadores 2024. Dicho encuentro estuvo marcado por una clara intensidad que solo pudo terminar en empate.

Al respecto, los hinchas 'blanquiazules' utilizaron las redes sociales para hacer llegar su preocupación ante el nivel de juego mostrado en el coloso deportivo de La Victoria.

En ese sentido, pidieron a Restrepo que pueda replantear sus estrategias para el próximo encuentro internacional, sobre todo porque aún mantienen viva la esperanza y la ilusión de lograr campeonar en la Copa Libertadores.

Por otro lado, los comentarios hacia Cecilio Waterman tampoco se hicieron esperar debido a que se perdió varias oportunidades para poder convertir el marcador a favor del cuadro íntimo.

"Goles que no haces, goles que te hacen. Gracias Waterman", "Un buen delantero es caro, pero más caro sale tener un mediocre", "No podemos tener un delantero tan malo como Waterman, 2 jugadas claras y no la mete. Por estas cosas es que no ganamos", comentaron en X, antes Twitter.