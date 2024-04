¿Dardo a Waterman? Kevin Serna tras amargo empate en 'Matute': "Era fundamental marcar las que teníamos"

En el partido de Alianza Lima vs. Fluminense, el jugador Kevin Serna destacó por encima de todos, causando destrozos en la defensa brasileña; sin embargo, todo su aporte se vio opacado cuando el equipo liderado por Marcelo logró empatar en 'Matute'. En dicho contexto, el futbolista peruano-colombiano apuntó a la definición de 'AL' como un fallo que no debe verse en Copa Libertadores.

Consumado el resultado en el estadio Alejandro Villanueva, el renovado atacante aliancista recalcó que ante rivales "con jerarquía" es importante marcar en todas las oportunidades que existan; puesto que la ineficacia puede lamentarse tarde o temprano.

Por otro lado, Serna descartó haber salido con bronca del terreno de juego para darle paso a Franco Zanelatto. Según indicó, respeta las decisiones técnicas que tomó Alejandro Restrepo, DT de Alianza.

"Son decisiones técnicas. De pronto el profe quería otra cosa. Es parte. Todos nos preparamos para estar. Ya no se puede hacer nada. Uno como jugador siempre quiere estar, pero no me molestó. Para eso están mis compañeros. Nada que reprochar", añadió.