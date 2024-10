Futbolista con pasado en Alianza Lima aspira a fichar por Universitario de Deportes: "Me encanta"

Un futbolista que ha dejado huella en Alianza Lima ha expresado su deseo de unirse a Universitario de Deportes. Con una carrera marcada por altos y bajos, el jugador busca una nueva oportunidad para brillar en el fútbol peruano, dejando atrás su etapa en el club victoriano y enfocándose en posible futuro prometedor en la 'U'.

Durante la entrevista, Jean Deza no dejó lugar a dudas sobre su postura respecto a un posible regreso a Alianza Lima, el club que lo vio crecer.

"A Alianza no volvería. Es por un resentimiento con Alianza. No con los hinchas, porque ya pedí disculpas a la hinchada, es con el Fondo Blanquiazul", afirmó Jean Deza.

El delantero peruano, quien tuvo un paso destacado por el equipo, expresó que ya no se siente cómodo con la idea de regresar.

"Hay que ser realista. Ya mi nombre en Alianza Lima está manchado. No me sentiría cómodo", añadió el futbolista.

Asimismo, se le consultó a Jean Deza sobre la posibilidad de jugar en Universitario de Deportes. El delantero de 31 años no dudó al afirmar que aceptaría una oferta de la 'U'. Además, el exjugador de Alianza Lima expresó que le entusiasma mostrar su talento ante un público abarrotado.

"Sí, me gustaría. La 'U'. Estoy acostumbrado, es lindo (jugar ante 50 mil hinchas). El fútbol peruano necesita que las canchas se llenen, es otra pasión. Me gusta jugar en un estadio lleno. Es mi personalidad. Me gusta que entro a la cancha. Me encanta. Me motiva. Esa cancha que está hermosa. Dios quiera", indicó Jean Deza.