Futbolista de la Selección peruana acusado de INFIEL por su ex: Revelan impactantes imágenes

Un nuevo escándalo en el ámbito del deporte nacional ha generado conmoción en el país. La expareja de un futbolista peruano decidió lanzar pruebas impactantes en sus redes sociales de una presunta infidelidad.

A través de sus redes sociales, Débora Goytizolo sorprendió a más de un hincha de la Selección peruana de fútbol al revelar que su expareja, quien actualmente juega en el extranjero, le fue infiel durante dos meses. Con imágenes compartidas en su historia de Instagram dio a conocer la identidad del futbolista: Arón Sánchez.

Sánchez, de 21 años de edad, que formó parte de la Sub-17 y Sub-20, y ahora juega en el Tampico Madero de la Liga de Expansión MX, habría 'sacado los pies del plato' y Débora lo descubrió al ver imágenes que "la otra mujer" subía durante su estadía en el extranjero.

"Me fue infiel con una chica en el país donde está, sé que esa chica se está encargando de que eso se sepa y seguro lo sacarán en algún lado (...) Conmigo se acabó todo, suerte y espero que no me busques nunca más", señaló Débora Goytizolo, expareja del futbolista en mención.

Futbolista Arón Sánchez fue infiel durante dos meses.

Débora no tuvo reparos en revelar el dolor que vive actualmente por la traición de Arón Sánchez, a quien siempre presumía en sus redes e incluso "hizo de todo para ayudarlo a recuperar su carrera deportiva". Con un largo comunicado pidió "que no la busque más" tras su infidelidad.

También mostró algunas fotografías que confirmarían la traición de Arón Sánchez y mencionó que aparentemente toda esta situación podría ser filtrada en algún medio de la farándula, por lo cual decidió anticiparse brindando información de lo que ocurre ahora en su vida y evitarse "ser la comidilla de todos".