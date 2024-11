¿Beso armado? Pamela Franco revela la verdad detrás del TREMENDO 'CHAPE' con Christian Cueva

Pamela Franco ha decidido romper su silencio tras el momento que protagonizó con Christian Cueva durante un show en Santa Clara por Halloween. En una reciente entrevista en el podcast 'Sin lenguas en los pelos', la cantante de cumbia buscó aclarar lo ocurrido y poner fin a los rumores que surgieron a raíz del beso que el futbolista le dio durante su actuación en el evento.

Durante a entrevista, Pamela Franco abordó abiertamente el episodio que la convirtió en tendencia en redes sociales. La cantante enfatizó que su reacción no fue una estrategia para llamar la atención, sino que se trató de una respuesta auténtica a una situación inesperada.