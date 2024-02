Gianfranco Chávez tras eliminación de Sporting Cristal: "No lo veo como un fracaso, sino como una oportunidad"

El defensor Gianfranco Chávez consideró que la eliminación tempranera de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2024 no es un fracaso, sino una oportunidad para que el equipo de Enderson Moreira siga creciendo en la temporada.

A su salida del Estadio Nacional, el zaguero de 25 años compartió el citado mensaje, que ya viene causando controversia en las redes sociales, así como su desazón por el desenvolvimiento de 'SC' durante el partido de ida, que terminó eliminándolos.

🗣 Gianfranco Chávez, defensor de Sporting Cristal: "No lo veo como un fracaso, sino como una oportunidad para seguir creciendo". 📹 @carlosdavidgv pic.twitter.com/hZJ1gwKSje

"No lo veo como un fracaso porque creo que competimos, pero como estuvimos en Bolivia... no logro comprender que nos hayan ganado así. No lo veo como un fracaso, sino como una oportunidad para seguir creciendo", declaró.