Hinchas de Sporting Cristal molestos con eliminación de la Copa Libertadores: "No se merecen a Cauteruccio"

28/02/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal venció 3-1 a Always Ready por el partido de vuelta de la Copa Libertadores gracias al hat-track de Martín Cauteruccio, pero no fue suficiente para remontar la pérdida pasada en Bolivia, por lo cual fueron eliminados de la competencia internacional, por ello, los hinchas del cuadro celeste no dudaron en expresar su molestia en las redes sociales.

¡Descontentos con SC!

A través de las redes sociales, como X (antes Twitter), los hinchas del 'equipo celeste' no tuvieron piedad tras lamentar que Cristal quedara eliminada debido a un bajo rendimiento de sus jugadores en la cancha, tanto en el primer partido contra el cuadro boliviano donde terminaron con un 6-1 y el partido de vuelta jugado la tarde del 27 de febrero, en el Estadio Nacional.

Muchos aseguraron que de no ser por el trabajo que viene realizando el jugador uruguayo, Cauteruccio, Sporting Cristal no podría obtener goles, especialmente en la Liga 1, ya que su nuevo delantero viene sumando 14 anotaciones luciendo la camiseta del 'cuadro cervecero'.

"Contento por Cauteruccio, pero una vergüenza al resto", "Cauteruccio es un ídolo, mejor goleador de este 2024", "me quito el sombrero contigo Cauteruccio", "Cristal no se merece a Cauteruccio, les falta más nivel", "Sporting Cristal ha contratado bien, un '9' de nivel, pero ¿acaso todos los goles lo va a hacer Martín Cauteruccio? Háganse tres (goles) no más. Él ya cumplió con su hat-trick", "Cauteruccio hizo creer a todos que la remontada era posible, pero sus compañeros jugaron pésimo", "Si Cauteruccio se llega a lesionar, adiós Cristal", expresaron algunos hinchas.

Otros a favor de Cristal

Por otro lado, algunos señalaron que a pesar de los resultados, no dejarán de seguir alentando al "equipo de sus amores" y pidieron a la Conmebol poder escoger mejor los lugares donde se realice un partido, en referencia al de Bolivia, por el nivel de altura, que les jugó en contra.

"Con Sporting Cristal hasta la eternidad", "te amo demasiado, no importa lo que suceda, fuerza Cristal toda mi vida", "buen segundo tiempo de Sporting Cristal, pero el primer tiempo debieron jugarlo así", "se pierde, se gana, pero jamás se desciende", "Cauteruccio es Dios", "hoy y siempre alentándote donde estés", "nos queda la Liga", "tienen la obligación de campeonar este año", comentaron en la cuenta oficial del cuadro rímense.

Mensaje de Cauteruccio

Tras la finalización del partido y saber que quedaron fuera de la Libertadores, el delantero de SC, Martín Cauteruccio, se pronunció por el juego y señaló que lamentaba el resultado global, pero ahora tendrán la mente enfocada en lograr conseguir ganar el Torneo Apertura y demostrar un mejor nivel en cada uno de sus partidos.

De esta manera, los hinchas aplaudieron el buen juego mostrado por parte del delantero de Sporting Cristal, Cauteruccio, pero no dudaron en criticar al resto de sus compañeros tras no dar un buen nivel y dominio del balón en la cancha en el partido de vuelta contra Always Ready, en el Estadio Nacional.