Fossati resta importancia a las criticas hacia Universitario: "Está el tonto que está repitiendo frases"

A su llegada a Lima junto al plantel de Universitario de Deportes, el técnico Jorge Fossati respondió a las críticas que apuntan al rendimiento del equipo, pese a los resultados obtenidos en el Torneo Apertura.

El estratega uruguayo fue consultado por el rendimiento de Aldo Corzo, autor del tanto del triunfo, y no dudó en destacar su rol clave dentro del esquema 'crema'.

Sin embargo, el retorno del liderazgo en la tabla no ha disipado del todo el malestar de algunos sectores de la hinchada, que cuestionan el estilo de juego del equipo. La falta de claridad ofensiva, la escasa generación de peligro y la ausencia de un delantero definido siguen generando debate, a pesar de la sólida diferencia de goles a favor que mantiene Universitario.

"Las críticas siempre van a estar, hay que tomarlas igual que los elogios. Si es malo cuando te critican, también es malo cuando te elogian. No sé cuándo me critican y no sé cuándo me elogian (...) Sí me entero, porque está el tonto que está repitiendo la frase que escuchó de alguien. Que se dé cuenta que es un tonto, que diga lo que opina él y no del que escuchó", agregó.