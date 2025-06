Cristiano Ronaldo revela que recibió propuesta de club argentino para el Mundial de Clubes: "Nunca se sabe"

Mientras se prepara para otro reto con su selección, Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo al confirmar que fue contactado por un club argentino para el próximo Mundial de Clubes. En conferencia de prensa, el crack portugués habló de su amor por Argentina, su relación con Messi y hasta de su deseo de visitar el país.

Este domingo, Portugal se juega el título de la Nations League ante España, y todos los reflectores vuelven a apuntar al eterno capitán: Cristiano Ronaldo. A sus 40 años, CR7 disputará una nueva final con la camiseta lusa, con la ilusión de sumar su tercer título con la selección mayor.

Lejos de evadir el peso del partido, el delantero del Al Nassr se mostró sereno, confiado y agradecido por seguir compitiendo al más alto nivel.

"Mi carrera habla sola", soltó con firmeza, asegurando que hoy solo busca disfrutar. Eso sí, dejó una advertencia con tono relajado: "A lo mejor mañana me levanto y no me apetece jugar más. Y pienso: estoy hasta la...".