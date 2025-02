Gorosito y su inesperada respuesta sobre si Alianza Lima puede ser campeón de la Copa Libertadores

Alianza Lima logró un triunfo histórico tras convertirse en el primer equipo peruano que eliminó a Boca Junior de la Copa Libertadores y en la Bombonera. En ese marco, Néstor Gorosito se sinceró sobre la chance de que el club blanquiazul sea campeón de este importante torneo continental.

Ayer fue una noche histórica para el club de Alianza Lima tras lograr vencer por penales al equipo dirigido por Fernando Gago, Boca Juniors, en el Estadio Alberto José Armando de Buenos Aires, conocido como la mítica 'Bombonera'.

Sin embargo, se presentaron algunos contratiempos durante el partido, especialmente en el segundo tiempo, donde se presentó una gresca que terminó con cinco jugadores amonestados y dos asistentes expulsados. Es por ello, que durante la conferencia de prensa, 'Pipo' Gorosito no evitó ser consultado sobre su postura sobre el trabajo del arbitraje.

Como se recuerda, Néstor se vio ofuscado en la cancha reclamando al árbitro del encuentro y que le costó una tarjeta amarilla.

"Hoy cobraron un offside cinco metros habilitado. Cinco metros. Nos cobró un offside en un contragolpe cinco metros habilitado, no te estoy diciendo centímetros, 5 metros habilitados", indicó.

Seguidamente, un reportero le consultó si con este reciente triunfo, que dejó al equipo xeneize sin seguir más en competencia, consideraba que este 2025 sería la primera vez que un club peruano se convierta en el campeón de la Copa Libertadores. Ante ello, el DT de Alianza Lima mantuvo la calma y atinó a señalar que irían paso a paso y demostrando su nivel de juego en cada uno de los partidos que les toque jugar como contra Deportes Iquique.

"No sabría decirte. Ojalá Dios quiera, pero es muy apresurado y todavía no estamos en Copa Libertadores nosotros. No estamos en Fase de Grupos, tenemos que pasar a Iquique la semana que viene", agregó Gorosito con un tono sereno.