Guillermo Farré confirma interés de Sporting Cristal por Catriel Cabellos: "Está en negociaciones"

El entrenador de Sporting Cristal, Guillermo Farré, confirmó el interés del conjunto 'celeste' por contratar a Catriel Cabellos para la temporada 2025.

En declaraciones a la prensa, el estratega argentino aseguró que Catriel está en negociaciones con el equipo 'cervecero' y destacó que sea un jugador deseado en el torneo peruano.

Asimismo, Guillermo Farré respaldó a su actual plantel, afirmando que está convencido que con ellos puede ser campeón de la Liga 1 y realizar una buena Copa Libertadores.

Por otro lado, el director técnico 'rímense' analizó el presente de Joao Grimaldo en Partizan, indicando que está viviendo un momento complicado, sin embargo, sí le dan la opción de contratarlo, no lo dudaría.

"Ojalá, sabemos que Joao está en un club y con una situación que no es nada fácil. Si me consultan si me gustaría, es positiva siempre la respuesta", expresó.