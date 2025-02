Guillermo Viscarra sorprendido por cambio de arquero de Boca Juniors: "No me gustaría que me pase"

El arquero de Alianza Lima, Guillermo Viscarra, indicó que le sorprendió que Boca Juniors cambiara de arquero para la definición por penales en La Bombonera.

En declaraciones a la prensa, 'Billy' argumentó su reacción al afirmar que Agustín Marchesín fue la figura de los 'xeneizes' en el partido de ida disputado en el Estadio Alejandro Villanueva.

"Me sorprendió. A mi particularmente no me gustaría que me pase, porque creo que 'Marche' es un arquerazo. Hizo un muy bien partido allá, hizo un muy buen partido acá. ¿Quién sabe, no? Qué hubiera pasado", declaró.