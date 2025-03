Guillermo Viscarra tras triunfo de Alianza Lima ante Deportes Iquique: "Se está acostumbrando a ganar"

05/03/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El arquero de Alianza Lima, Guillermo Viscarra, se pronunció por el reciente triunfo del equipo blanquiazul ante Deportes Iquique por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores. A su vez, resaltó la exigencia del encuentro y que a pesar de ello mantienen su racha ganadora.

Guillermo Viscarra sobre victoria de Alianza Lima

Alianza Lima vuelve a dar una alegría a todos sus hinchas tras derrotar 2-1 a Deportes Iquique en Chile y tener así una ventaja para el siguiente encuentro que tendrán por el partido de vuelta en Matute el martes 11 de marzo.

En medio del festejo blanquiazul, el guardameta Viscarra no dudó en asegurar que esta victoria fuera de casa no es fácil en una Copa Libertadores, pero han demostrado sus mejores habilidades en la cancha no solo en este último juego, sino en los anteriores como con Boca Juniors. Asimismo, resaltó que el club de Alianza Lima va por buen camino y redoblarán sus esfuerzos para asegurar la clasificación en Lima.

"Sabíamos que iba a ser muy difícil. El resultado es el que queríamos, conseguir una victoria fuera de casa no es fácil en una Copa Libertadores. Vamos por buen camino, el grupo va muy bien y este equipo se está acostumbrando a ganar . Es algo que queremos regalarles a la hinchada", declaró en Zona Mixta.

Arquero de Alianza Lima y a su autocrítica tras la victoria

A su vez, Guillermo Viscarra reveló que tuvieron un buen contraataque en el primer tiempo ante Deportes Iquique, pero lamentablemente en la segunda mitad tuvieron algunas complicaciones con su rendimiento y contundencia que espera puedan ir mejorando. El jugador se mostró contento por estar cada vez más cerca de "entrar a la Fase de Grupos de la Libertadores".

"Debemos hacer nuestro deber en casa. Segundo nos faltó contundencia, pero tuvimos que sufrirlo un poco para llevarnos la victoria. Tenemos la oportunidad de luchar por el acceso a la Fase de Grupos", agregó el futbolista de nacionalidad boliviana..

🗣️ Guillermo Viscarra: "Sabíamos que iba a ser muy difícil. El resultado es el que queríamos, conseguir una victoria fuera de casa no es fácil en una Copa Libertadores. Vamos por buen camino, el grupo va muy bien y este equipo se está acostumbrando a ganar".



🎙️ Vía: @cheloneta10... pic.twitter.com/Uha8vGh5ng — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) March 5, 2025

Los goles que dieron el triunfo a Alianza Lima en Chile

El equipo de Néstor Gorosito, Alianza Lima, sigue con la racha de victorias y ahora sumó una más en Chile tras vencer a Deportes Iquique en un partido clave por la Fase 3 de la Copa Libertadores.

Fue Hernán Barcos que permitió gana la confianza en el juego tras abrir el marcador del encuentro a los 32' de la primera parte tras asistencia de Kevin Quevedo. Seguidamente, a los 34', el extremo ecuatoriano Eryc Castillo rompería su sequía tras aprovechar el pase de Alan Cantero y anotar un sorprendente gol en el arquero rival de los 'Íntimos' e imponiéndose con un 2-0.

Sin embargo, el descuento llegó por autogol de Carlos Zambrano a los 67', pero a pesar de ello no fue suficiente para Deportes Iquique para darle vuelta al marcador en su Estadio Tierra de Campeones. Así, Alianza Lima se consagró como ganador del partido y se irá preparando para su siguiente partido de vuelta en Matute.

De esta manera, el arquero de Alianza Lima, Guillermo Viscarra, no pudo ocultar la emoción que siente por la reciente victoria del equipo por la Copa Libertadores.