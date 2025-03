Gustavo Zevallos rompe su silencio sobre continuidad de Farré en Sporting Cristal: "Es momento de corregir"

El director deportivo de Sporting Cristal, Gustavo Zevallos, se pronunció sobre la continuidad de Guillermo Farré en el cuadro 'celeste' tras la derrota ante Melgar en Arequipa.

A su salida del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el directivo descartó que estén pensando en despedir al entrenador argentino y destacó la dificultad de enfrentar de visitar a Melgar, argumentando que es un equipo que está disputando la Copa Libertadores.

"En lo absoluto (sobre despedir al DT). Se ha jugado la quinta fecha, en una ciudad de altura y contra un equipo que está jugando la Copa (Libertadores). El resultado no es el ideal y creo que no era lo justo. En el fútbol hay que hacer los goles, hay que ganar los puntos. No lo pudimos hacer"