Richard Acuña amenaza a Paolo Guerrero tras negarse a enfrentar a Alianza Lima: "Lo que viene es su retiro"

El capitán de la selección peruana, Paolo Guerrero, rechazó participar en el encuentro contra Alianza Lima, a pesar de los esfuerzos de su entrenador Guillermo Salas para que lo hiciera. Esta decisión causó gran descontento en la directiva del club trujillano, especialmente en Richard Acuña, quien estaba presente en el estadio.

Según el periodista Gustavo Peralta de Liga 1 Max, Richard Acuña quedó muy insatisfecho con la actitud de Paolo Guerrero y decidió no liberarlo antes de que finalice el campeonato.

"(Richard Acuña) está muy incómodo y lo que me dice es lo siguiente: 'No es negociable ninguna liberación de Paolo Guerrero después de esto'. También me comentó que sabe que Paolo se quiere ir, pero no lo va soltar. Su posición es que si no quiere seguir aquí, lo que se viene es el retiro para Guerrero", expresó Peralta.