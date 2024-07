Paolo Guerrero protagonizó un episodio controvertido en el arranque del Torneo Clausura 2024. El renombrado goleador de la selección peruana se negó a ingresar al campo durante el segundo tiempo del partido entre la Universidad César Vallejo y Alianza Lima. Su decisión generó numerosas reacciones, incluyendo críticas del periodista Eddie Fleischman.

Asimismo, el incidente también provocó declaraciones contundentes del presidente del club trujillano, Richard Acuña, y del entrenador Guillermo Salas.

A través de sus redes sociales, el periodista Eddie Fleischman cuestionó duramente la actitud del capitán de la selección peruana en el Estadio Mansiche frente a Alianza Lima.

Además, Eddie Fleischman señaló que este incidente refleja la crisis actual de la selección nacional y de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

El entrenador de la Universidad César Vallejo, Guillermo Salas, llamó a Paolo Guerrero para que ingresara al campo a los 72 minutos del partido contra Alianza Lima.

Sin embargo, tras una discusión con el técnico, el delantero se negó a acatar la indicación y volvió al banco de suplentes. Durante la transmisión se mencionó que el exjugador del Bayern Múnich no se sentía en condiciones de jugar, pero esta versión fue desmentida por 'Chicho' Salas en la conferencia de prensa posterior.

"La necesidad y el pedido del comando técnico era que se diera el cambio de Guerrero y decía que no estaba bien para ingresar. Conversamos con el presidente y directivos. Él estaba apto y no tenía ningún problema. Quiero estar con los jugadores que están comprometidos", afirmó el DT de César Vallejo.

La periodista Camila Zapata reveló que Paolo Guerrero está en negociaciones con Alianza Lima para regresar al club de sus amores. Se supo que el jugador de 40 años presentó una solicitud para rescindir su contrato con la UCV el pasado jueves 11 de julio y no sumar minutos hasta que se defina su situación.

Este acercamiento con el equipo blanquiazul podría haber influido en su decisión de no jugar, buscando presionar para facilitar su salida del club trujillano.

Tras las imágenes de la discusión entre Paolo Guerrero y 'Chicho' Salas, el periodista Gustavo Peralta informó que Richard Acuña, presidente de la Universidad César Vallejo, está muy molesto con el futbolista.

"Se mostró muy molesto y pudo ver el hecho desde el palco. No es negociable ninguna liberación de Guerrero. Sabe que Paolo se va querer ir y no lo va a soltar. Si no quiere seguir aquí, lo que se viene es el retiro", explicó el comunicador.