"Hay muchos que les gustaría estar en mi lugar": Hernán Barcos habló de sus detractores en Alianza Lima

Hernán Barcos ya se ha vuelto todo un ícono moderno de Alianza Lima. Sin embargo, y a pesar que se encamina a su cuarta exitosa temporada en el club, sigue contando con múltiples detractores. 'El Pirata' les respondió tajantemente en una reciente entrevista.

En respuesta a Perú21, el delantero argentino de 39 años mencionó que muchos 'le tienen envidia' y que su presencia suele generar admiración, que no es llevada de la mejor manera.

Barcos se convirtió en el máximo goleador extranjero de la historia de Alianza el presente 2023, alcanzando las 46 anotaciones. A pesar de tener una edad avanzada, el '9' sigue mostrando un excelente rendimiento, que va enlazado con una estricta rutina de ejercicios y de disciplina.

"Las claves son disciplina, profesionalismo y cuidado. No tomo alcohol, no fumo, como lo que tengo que comer y entreno como un joven de 20 años, así el físico me ayuda. Hoy tengo que trabajarlo. Por eso me cuido, para no tener ese exceso, porque ya no soy veloz y, si encima tengo sobrepeso, obviamente, me va a costar mucho", apuntó.