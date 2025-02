Hernán Barcos REVELA por qué casi Alianza Lima casi no practicó para los penales: "Tenemos jugadores de jerarquía"

El delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, sorprendió a los hinchas al confesar que el equipo casi no practicó para la tanda de penales, ya que estaban convencidos de cerrar el partido contra Boca Juniors en los 90' minutos en la mítica 'Bombonera'.

La noche del 25 de febrero quedará marcado en la historia deportiva de Alianza Lima, ya que a pesar de haber caído 2-1 en el tiempo reglamentario, el equipo blanquiazul mostró determinación en la tanda de penales en el Estadio Alberto José Armando de Buenos Aires.

Sin embargo, el popular 'Pirata' Barcos, quien se convirtió en la gran figura de los 'Íntimos', dejó impactados a todos al confesar que tanto él como sus compañeros, previamente, casi no practicaron para la definición desde los doce pasos.

El delantero blanquiazul sostuvo que el equipo iba a la cancha mentalizada en ganar el partido con un marcador a favor en los 90', pero pese a que las cosas no resultaron como tenían planeado inicialmente, su habilidad y destreza con el balón les permitió conseguir una hazaña en una de las fases de la Copa Libertadores que alegró a todos los hinchas y al Perú.