Hernán Barcos y su conversación con Paolo Guerrero sobre la '9' de Alianza Lima: ¿Quién la usará?

El delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, reveló la conversación que tuvo con Paolo Guerrero sobre quien llevará la dorsal '9' en la temporada 2025.

En entrevista con El Comercio, el 'Pirata' destacó la llegada de Néstor Gorosito al club 'blanquiazul' y manifestó que lo ayudarán para que esté cómodo en el país.

Con respecto a su retiro, Hernán Barcos contó que conversó con su familia sobre este tema y apuntó quiere retirarse de la mejor manera en un club al que quiere como Alianza Lima.

Por otro lado, el atacante argentino indicó que conversó con Paolo Guerrero sobre la camiseta número '9' y dejó en claro que ambos tiene como prioridad el bienestar del equipo antes de alguna cuestión personal.

"Hablé con Paolo (Guerrero), sobre la camiseta número '9', pero me dijo que no tenía problemas en que yo la siga usando, que él podía buscar otro número así que me dijo que yo me quede con la '9'. Me siento cómodo, pero si es algo importante para él, no tendría problema en cederla", mencionó el jugador.