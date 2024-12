Néstor Gorosito fue presentado oficialmente como entrenador de Alianza Lima: "El más grande de Perú"

Alianza Lima arrancó oficialmente la era Néstor Gorosito luego de su presentación este martes 10 de diciembre en la sala de prensa del Estadio Alejandro Villanueva. El estratega recibió la bienvenida de parte de Franco Navarro, director deportivo de los blanquiazules, y luego dios sus primeras palabras ante los medios que asistieron a Matute.

Luego de posar junto a su comando técnico para la foto oficial, el experimentado técnico dio un mensaje de agradecimiento a Franco Navarro señalando que fue pieza clave para su llegada al elenco de La Victoria calificándolo como el más grande de Perú y uno de los más importantes de Sudamérica.

"Para mí es una alegría enorme. Agradecerle a Franco y a toda la comisión directiva y staff del club. Para nosotros es una alegría enorme venir a dirigir a Alianza Lima. Un grande de Sudamérica, el más grande Perú y Dios quiera que podamos sacar las cosas adelante, que podamos salir campeones y tener un muy buen paso por Perú, es la ilusión que nosotros tenemos así que no vamos a escatimar esfuerzos para tratar de lograr el objetivo de la mejor manera", indicó.

Como se recuerda, 'Pipo' Gorosito fue criticado por un importante sector de la hinchada de Alianza Lima quienes señalaban que estaba llegando un entrenador de la 'vieja escuela' y hasta desfasado. Al ser consultado por su idea de juego, el DT dejó en claro que su propuesta siempre será ofensiva y que no cuenta con un sistema rígido a seguir, sino que se adaptará al plantel que encuentre.

"La prioridad es ganar siempre y trataremos de hacerlo bien. A mí me gustan los jugadores de buen pie, después tenemos que analizar lo que tenemos, hemos jugado con línea de 3, línea de 4, incluso de 5, trataremos de ver qué es lo que tenemos para no atarnos a un sistema. Lo que sí no se negocia es que seamos un equipo que propone ganar. La idea es tratar de superar al rival con nuestras armas", añadió.