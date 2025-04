Hernán Barcos voltea la página y advierte a Universitario antes del clásico: "Contra la 'U' es..."

02/04/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima no tuvo su mejor partido y lo sabe. Hernán Barcos reconoció que la falta de precisión les jugó en contra, pero dejó en claro que ahora deben voltear la página y concentrarse en el próximo reto: el clásico ante Universitario de Deportes.

¿Qué dijo Barcos tras derrota de Alianza?

El 'Pirata' Barcos no dudó en analizar el desempeño del equipo luego del partido y fue directo en su evaluación. "Difícil porque no era lo que esperábamos , queríamos una victoria, pero no se dio. Hay que seguir mejorando, hoy (ayer) no hicimos un gran partido , hay que ser autocríticos y mirar hacia adelante", declaró en la zona mixta.

El delantero de 40 años enfatizó que la rapidez con la que jugaron les pasó factura. " Erramos mucho, fuimos muy imprecisos , jugar rápido nos jugó en contra, porque hicimos las cosas muy apresuradas , pero eso se trabaja y se mejora", agregó.

Barcos piensa en el clásico ante Universitario

Pese al mal resultado, Hernán Barcos ya tiene la mirada puesta en lo que se viene. El experimentado goleador dejó en claro que el duelo ante Universitario de Deportes será tomado con la mayor seriedad.

"Afrontar lo que viene de la misma forma en la que lo veníamos haciendo, siendo autocríticos y mejorando en lo que tengamos que trabajar. Contra la 'U' es una historia distinta , otro partido difícil, otra final para nosotros y lo jugaremos como tal ", sostuvo.

Hernán Barcos habló sobre la derrota de Alianza Lima contra Libertad por Copa Libertadores. pic.twitter.com/pws4NrjsFI — Portilla_Piero2701 (@PortillaCasas) April 2, 2025

El primer clásico del año se jugará este sábado 5 de abril a las 7:00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva. Además, Alianza Lima también tiene en agenda su regreso a la Copa Libertadores la próxima semana.

Hinchas de Alianza explotan tras derrota

La falta de contundencia y el flojo desempeño del equipo desataron una ola de críticas entre los hinchas, quienes no dudaron en expresar su descontento en redes sociales y medios locales.

"Un planteamiento deficiente y jugadores sin ritmo. Juegan pésimo a pesar de tener mejor plantilla", reclamó un hincha indignado. "¡Se olvidaron de jugar al fútbol!", agregó otro. Un tercero, frustrado, simplemente sentenció: "Sin comentarios".

Hernán Barcos fue claro en su mensaje: Alianza Lima no hizo un buen partido, pero deben voltear la página y pensar en lo que viene. Con un clásico clave ante Universitario de Deportes en el Torneo Apertura y el desafío de la Copa Libertadores a la vuelta de la esquina, el equipo deberá corregir errores y enfocarse en mejorar su desempeño.