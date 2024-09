Jairo Concha reafirma su pasión por Universitario de Deportes: "Siempre fui hincha crema"

En una reveladora entrevista en el programa 'Enfocados', el mediocampista de Universitario de Deportes, Jairo Concha, reafirmó su ferviente pasión por la 'crema' y avivó la polémica al comparar las hinchadas de la 'U' y Alianza Lima.

Recientemente, Jairo Concha volvió a hablar sobre Alianza Lima y comparó las diferencias entre la hinchada blanquiazul y la de Universitario de Deportes en el último episodio de 'Enfocados', presentado por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

Esta declaración no solo subraya el amor de Jairo Concha por su actual club, sino que también aviva el debate entre las apasionadas hinchadas de dos de los equipos más grandes del Perú.

El mediocampista de Universitario de Deportes no ocultó sus raíces como hincha merengue desde una edad temprana. Reveló que su pasión por el club fue cultivada por su padre, un devoto seguidor de los cremas.

"Siempre he sido hincha de Universitario. Mi papá desde muy chiquito me llevaba al estadio. Ahí nació mi amor. Mi papá es hincha crema a morir. Él me apoyaba cuando estuve en Alianza, pero nunca se puso la camiseta. Cuando le metí dos goles a la 'U' él estaba enojado", compartió Jairo Concha.