Jean Ferrari reveló que conversó con el administrador de Alianza Lima tras apagón de Matute: ¿Qué le dijo?

El administrador temporal de Universitario de Deportes ('U'), Jean Ferrari, reveló que conversó con José Sabogal tras el apagón de Matute en la final entre los 'cremas' y Alianza Lima.

En entrevista con el programa "Más allá del Portal", el directivo 'merengue' apuntó que quedó muy fastidiado por la dirección de los dirigentes 'blanquiazules', por lo que no dudó en escribirle a José Sabogal para expresarle su malestar por lo ocurrido y le aseguró que le dejó en visto.

"Yo le escribí directamente a José Sabogal. Yo no tengo ninguna comunicación con los dirigentes porque me han demostrado en el trayecto que no son personas confiables. Con José Sabogal si tuve comunicación. Le dije que bajo lo que hicieron, de muy mal gusto, pero tu tienes poco tiempo en esto del fútbol, ya vas a aprender. No me respondió, me dejó en visto", declaró.

Asimismo, Ferrari no aceptó las justificaciones que dio Alianza Lima con relación a apagar las luces en el Estadio Alejandro Villanueva y señaló que los argumentos del equipo legal de La Victoria no tienen sentido.

Por otra parte, el administrador de Universitario de Deportes se pronunció sobre el presunto interés de los 'cremas' en fichar a jugadores de Sporting Cristal y descartó que eso haya sido cierto tras la renovación de Yoshimar Yotún con los 'celestes'.

"Es mentira. Nosotros no hemos ido por ninguno de sus jugadores. Yo calculo que, claro, como no está teniendo buena relación con su hinchada, quiere mandar mensajes como para que le compre. No tiene lógica que diga no pudimos con tal y con tal. No es que no pudimos, es que no quisimos. Ya nos divertimos, ahora estamos en otra cosa", expresó.