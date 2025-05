Jean Ferrari tendría las horas contadas en Universitario de Deportes y ocuparía un cargo en la FPF

30/05/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El panorama en Universitario de Deportes podría cambiar pronto, pues Jean Ferrari tendría las horas contadas en su cargo. Al parecer, su siguiente paso sería asumir una responsabilidad en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), según información que circula en el entorno crema.

Ferrari tendría las horas contadas en la 'U'

En el programa Al Ángulo, Diego Rebagliati deslizó que Jean Ferrari estaría viviendo sus últimas horas como administrador de Universitario de Deportes, una noticia que, según el comunicador, no busca desestabilizar al cuadro crema, pero que le fue confirmada por múltiples fuentes.

"Tengo la información de que estamos en los últimos días de Jean Ferrari como administrador de la 'U', si no son las últimas horas", expresó el conductor de Movistar.

Además, sugirió que el futuro del dirigente podría estar en la Federación Peruana de Fútbol (FPF). "Lo de la Federación es un secreto a voces. Yo lo dije la semana pasada; nadie me salió a desmentir", añadió.

Fossati piensa en dejar Universitario

Por otro lado, Jorge Fossati aún no tiene claro si continuará al mando de Universitario de Deportes. Desde hace un par de semanas, el entrenador viene reflexionando sobre su futuro, y hoy esa decisión empieza a tomar forma con mayor fuerza en su cabeza.

"Yo dije acá (en Universitario) hace 15 días que la seguidilla (de partidos) no nos permitía ni tomarnos un café, pero que, una vez que pasara el partido con River Plate, era momento de hacer una pausa, de discernir algunas cosas que habían pasado y, después, determinar por qué camino seguir", comentó en diálogo con Las Voces del Fútbol.

El detonante fue el tenso cruce entre algunos barristas de Universitario de Deportes y familiares de los jugadores, como en el caso de Rodrigo Ureña, tras la derrota ante Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Monumental.

Aquel tropiezo, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2025, no solo les costó el partido, sino también un invicto de dos años en casa que dolió más de la cuenta en el entorno crema.

"Pasaron cosas en un partido donde hubo una reacción de un grupito de hinchas incluso contra familias de los jugadores (...) Que pase esto en Universitario, siendo bicampeón, yendo primero en la Liga 1 y yéndole bien en la Libertadores, dices: 'Aclárame, porque acá hay algo que no me cierra'", agregó.

Y añadió: "¿Qué está pasando? Bueno, esas son las cosas que quiero ver, porque para mí no puede pasar eso. ¿Pasó, pasó y me olvido? No, es como olvidarme que en el último minuto, contra Independiente del Valle, nos anulan un gol con intervención del línea y del VAR. ¿Tantas personas juntas se equivocan? No seas malo, esas cosas no pueden pasar".

De confirmarse la información brindada en Al Ángulo, Jean Ferrari estaría viviendo sus últimas horas como administrador de Universitario de Deportes. La posibilidad de que llegue a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha despertado gran expectativa.