Tilsa Lozano minimiza denuncia de Korina Rivadeneira por tocamientos indebidos: "Me parece exagerado"

Tilsa Lozano generó controversia al pronunciarse sobre el caso de Korina Rivadeneira, quien fue víctima de tocamientos indebidos durante una función circense. La conductora de televisión calificó como "exagerada" la reacción ante el hecho y cuestionó que el bailarín Vajda Zoltan Attila haya sido retirado enmarrocado del lugar.

Sus declaraciones fueron duramente cuestionadas por su compañera de set, Mariella Zanetti, quien defendió la acción tomada contra el agresor. La exvedette remarcó que este tipo de actos no deben minimizarse, ya que constituyen una forma de violencia que debe ser erradicada.

Mariella Zanetti se pronunció en directo y rechazó de forma tajante la opinión de Tilsa. Afirmó que lo sucedido con Korina fue un hecho grave que merece sanción, independientemente del contexto o del grado de la agresión. Pese a ello, coincidió en que todos los casos de violencia deben recibir la misma atención por parte de las autoridades y de la opinión pública.

"A mí no me parece una exageración. Me parece un acto justo, que tiene que sentar un precedente. Pero sí me parece que debería ser igual para todos. No estoy de acuerdo contigo, Tilsa", señaló Zanetti, recalcando que no se debe relativizar un acto de violencia solo por tratarse de una figura pública.