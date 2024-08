Jefferson Farfán asegura que no se retiró de Alianza como quería en su segunda etapa en el club: "No salí bien"

Jefferson Farfán es considerado por muchos hinchas de Alianza Lima como uno de los últimos ídolos del club debido a los goles anotados y los cinco títulos nacionales que consiguió en los años 2001, 2003, 2004, 2021 y 2022. Además de ello, la 'Foquita' fue el abanderado de los blanquiazules en el extranjero al destacar en equipos como PSV de Holanda y Schalke 04 de Alemania.

Ahora, el exatacante conversó largamente con Mauricio Loret de Mola y Michael Succar para el programa 'Sin cassette' transmitido a través de YouTube. En esta extensa charla, el ahora youtuber reveló que no tuvo un final como se lo esperaba luego de la segunda etapa que tuvo en el club de sus amores.

Jefferson Farfán no solo habló de su situación en su última etapa en Alianza Lima, sino también de lo que fue, para él, el maltrato que recibió Wilmer Aguirre sobre el final de la temporada 2022. Según la 'Foquita', el trato con el 'Zorrito' debió ser diferente o en tal caso debieron mantenerlo dentro del club para que los chicos de las divisiones menores tengan contactos con sus últimos referentes.

Esto lo dijo a modo de crítica pues considera que en la actualidad los victorianos carecen de identidad ya que han dejado de promover jugadores de sus canteras al primer equipo.

"El 'Zorro' Aguirre, el jugador con más títulos en Alianza Lima no está en el club. Pero bueno, ¿qué jugador sale bien? Está complicado. No sé por qué, a mí me encantaría saber. Yo también salí feliz. Es obvio que no salí feliz, pero bueno, se respeta y no pasa nada", inició.