Jefferson Farfán gana batalla legal a Melissa Klug: se archivó la demanda en su contra de manera definitiva

14/08/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Sacan chispas! La demanda que Melissa Klug interpuso en contra del padre de sus hijos, Jefferson Farfán, ha quedado archivada definitivamente, por lo que el pelotero salió victorioso de esta batalla legal ganándole el juicio a la 'Blanca de Chucuito'.

Farfán gana juicio a Klug

Durante la tarde de hoy se difundió una resolución judicial del 7 de agosto, en donde se indica que la solicitud de medidas de protección emitidas por Melissa Klug, debido a un supuesto maltrato psicológico contra su hijo mayor, ha sido rechazada.

"Revoca la resolución número 3 de fecha 12 de abril del 2024, emitida por este órgano Jurisdiccional y reformándola, se declara, no ha lugar al dictado de medida de protección en contra de Jefferson Agustín Farfán Guadalupe, a favor del menor", menciona el documento en un inicio.

Asimismo, el PJ resuelve que sea archivada de manera definitiva la demanda presentada por la 'blanca de Chucuito', por lo que Farfán ha quedado libre de toda acusación.

A lo remitido, téngase presente, en consecuencia, archívese definitivamente el presente proceso y remitir al archivo central de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. Notifíquese a las partes procesales", concluye la resolución.

Con esta nueva respuesta emitida por la justicia peruana, el caso, en donde se acusó a la 'foquita' de maltrato psicológico contra Melissa y su hijo, parece haber llegado a su fin, a no ser de que la expareja de 'Jefry' tome alguna otra iniciativa.

Demanda contra Farfán ha quedado archivada definitivamente.

Esta era la demanda de Melissa Klug

Fue en abril de este año cuando, en el programa de Magaly Tv: La Firme, se difundió la denuncia que interpuso la Klug contra el '10 de la calle'. En el documento mostrado por la 'Urraca', la madre de los hijos de Farfán había señalado que el mayor de ellos fue a su casa en busca de su padre, pero él lo había recibido de mala manera.

Además, en el parte policial se reveló que el menor se había quedado en la casa de su papá sin supervisión de un adulto, por lo que al día siguiente tuvo que regresar a su casa, sin haber comido nada.

Frente a lo anunciado por la 'blanca de Chucuito', Jefferson utilizó sus redes sociales para defenderse, asegurando que sí recibió a su hijo, negando todo lo expuesto por su exconviviente. "Mi hijo mayor no me cayó de sorpresa como lo dice la madre, él me consultó si podía ir a mi casa a estar con su primo y mi respuesta fue muy clara, que claro que podía ir", aseguró.

La 'Foquita' se defendió de las acusaciones en su contra.

Fue así que, luego de una batalla legal, Jefferson Farfán ganó la demanda que Melissa Klug interpuso en su contra, a raiz de la denuncia que recibió el pelotero por presunto maltrato psicológico contra su hijo.