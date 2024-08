Jefferson Farfán y su SORPRENDENTE respuesta sobre una posible llegada de Guerrero a Alianza Lima

El exjugador de la Selección Peruana, Jefferson Farfán, dio una curiosa respuesta cuando fue consultado sobre una posible llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima.

En una reciente entrevista para el programa 'Sin cassette', la 'Foquita' aseguró que sería un sueño ver a su mejor amigo con la camiseta 'blanquiazul' y manifestó que le gustaría ir a ver los partidos del 'Depredador'.

Asimismo, Farfán indicó que la situación que atraviesa el delantero nacional es complicada y sostuvo que su "compadre" es una persona competitiva.

"Ha sido complicado. Igual, Paolo es una persona súper competitiva. No sé hasta dónde mi compadre, es que no sé si decirlo, mejor no lo digo porque la voy a cag**. Solo puedo decir que es muy competitivo, ya imagínate", agregó.

El presidente de la César Vallejo, Richard Acuña, apuntó que se trata de respetar el contrato firmado por ambas partes y aseguró que no es justo que un jugador pueda irse cuando quiera.

"Acá no es el momento de la viveza. No se trata de que cuando uno quiere o no quiere, yo creo que cuando hay un contrato de por medio hay un respeto a la ley, en respeto a los derechos, a una institución, a la ciudad y, sobre todo, los contratos. (...) No creo que sea justo que un jugador diga que 'porque ya no quiero, me tengo que ir", declaró.