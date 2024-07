Jefferson Farfán sale en defensa de Paolo Guerrero y despotrica contra 'Chicho' Salas: "Otra vez lo hizo el falso"

Jefferson Farfán decidió pronunciarse sobre la polémica que protagonizó Paolo Guerrero al negarse a ingresar en el duelo entre César Vallejo y Alianza Lima. La 'Foquita' salió en defensa de su compadre y aprovechó para volver a disparar contra Chicho Salas.

Luego de este suceso, personas allegadas al 'Depredador' aseguraron que este ya había solicitado una reunión con Richard Acuña para buscar su desvinculación del club. Esto con la intención de seguir habilitado para vestir otra camiseta en lo que resta de la temporada del balompié nacional.

Ahora, Jefferson Farfán, uno de los amigos más cercanos del aún jugador de la César Vallejo, dejó un picante mensaje en sus redes sociales donde defiende a su compadre, pero también arremete contra el 'Chicho' Salas.

La historia de Jefferson Farfán en Instagram que genera polémica.

Para entender este duro comentario del ahora youtuber, hay que regresar a mayo de este 2024 cuando Jefferson conversó con Christian Cueva en su programa 'Enfocados'. Aquella vez, 'Aladino' aseguró que terminó saliendo de Alianza Lima por una mala jugada del ahora entrenador de la César Vallejo.

Esto fue secundado por la 'Foquita' quien señaló que también se sintió decepcionado por el accionar del exlateral derecho por un suceso del que no brindó detalles. Sin embargo, de lo que si contó es de como fue la salida de Wilmer Aguirre del club de La Victoria.

Según el ex Schalke 04 y PSV, el Chicho le había dado su palabra al 'Zorrito' para extender su vínculo con la institución blanquiazul por seis meses más a finales del 2022. Sin embargo, esto no fue así por lo que el exdelantero decidió criticarlo duramente.

"En el último semestre me enteré que lo sacaron al 'Zorro' de una manera muy cruel, siendo el 'Zorro' el jugador con más títulos en Alianza. Y él (Salas) era la cabeza del grupo. Aparte él me dio una palabra que el 'Zorro' se iba a quedar cuando yo salía. Él me dijo que no me preocupe porque va a quedar un líder de la casa, que es el 'Zorro' por eso me fui tranquilo", declaró aquella vez.