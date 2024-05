¡No se guardó nada! Jefferson Farfán arremete contra 'Chicho' Salas y hace impactante confesión

El exjugador de Alianza Lima, Jefferson Farfán, arremetió contra Guillermo 'Chicho' Salas y realizó una impactante confesión de su exentrenador.

En el programa Enfocados, la 'Foquita' reveló que el director técnico nacional se comportó de mala manera con Christian Ramos, Arley Rodríguez, Josepmir Ballón y Wilmer Aguirre.

Asimismo, Farfán manifestó que 'Chicho' Salas le aseguró que el 'Zorro' continuaría en el club 'blanquiazul' para tener un "líder de la casa", sin embargo, ello no fue así y le dolió que el entrenador no cumpliera su palabra. También, aseguró que el jugador de 40 años no se fue de la mejor manera de Alianza Lima.

"En el último semestre me enteré que lo sacaron al 'Zorro' de una manera muy cruel, siendo el jugador con más títulos en Alianza. Él era la cabeza del grupo y eso si me dolió. Le dije que me iba a retirar porque la rodilla no me daba más, ya había hablado con la familia y él me dijo 'no te preocupes que va a quedar un líder de la casa que es el 'Zorro' Aguirre'. Incluso yo hablé con el 'Zorro' y me dolió que no cumpliera esa palabra y que no fuese tan directo", agregó.