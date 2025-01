Jeriel de Santis fue elegido la figura del partido tras convertir el empate para Caracas FC ante Rayo Zuliano

26/01/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Este fin de semana, el Torneo Apertura de la Liga de Venezuela arrancó y tuvo como uno de sus platos fuertes el duelo entre uno de los equipos más representativos como Caracas FC ante Rayo Zuliano. En el elenco capitalino milita un viejo conocido del fútbol peruano como Jeriel de Santis.

El delantero peruano venezolano fue noticia en las últimas horas debido a que pudo anotar un tanto con su actual club lo que le significó el ansiado empate. Además de ello, terminó siendo elegido como la figura del encuentro gracias a esta importante anotación.

Goleador y figura

El elenco local se puso adelante en el marcador al minuto 31 a través de José Luis Ochoa. Sin embargo, Caracas FC se fue con todo en busca del ansiado empate antes que se terminara la primera parte.

Producto de sus constantes ataques, los dirigidos por Fernando Aristeguieta obtuvieron un tiro libre de mucho peligro el cual debió ser cobrado por Michael Covea. Finalmente, Aguilar sorprendió a todos al sacar un disparo que pegó en el travesaño de la portería rival el cual dejó el rebote en el corazón del área.

Con todo el olfato de un goleador, Jeriel de Santis atacó el balón y con un disparo colocado al palo más lejano, anotó la igualdad para su equipo. El marcador finalmente no se movería por lo que el delantero que pasó por Alianza Lima en el 2024 fue elegido como la flamante figura del cotejo.

¿Quién contrato a De Santis?

Luego de su salida del elenco victoriano, el exdirector deportivo del club, Bruno Marioni, brindó una entrevista donde dio a conocer quien fue el responsable de haber fichado al atacante. El exdelantero sorprendió al revelar que no fue una sola persona la que decidió su fichaje, sino que fue toda el equipo de fútbol quien lo hizo.

"Lo trajo Alianza Lima. Todos los jugadores vienen por Alianza Lima. No los trae nadie. Los contrata Alianza. No los contrata Bruno Marioni, no los contrata Federico Flores, no los contrata Alejandro Restrepo, no los contrata las personas, sino el club. Hay que contextualizar. Nosotros no teníamos posibilidad de traer más extranjeros. Pablo Sabbag se lesiona con la selección de Siria en el partido por la Copa de Asia a muy pocas semanas de que cierre el libro de pases", indicó aquella vez.

De esta manera, Jeriel de Santis fue elegido como la figura del encuentro entre Caracas FC y Rayo Zuliano tras haber anotado el empate para su equipo.