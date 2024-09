Jorge Fossati descartó xenofobia tras prohibir ingreso a periodistas colombiano: "Hay un protocolo"

Este martes 3 de septiembre, la Selección Peruana realizó su primer entrenamiento en el Estadio Nacional pensando en el trascendental partido ante Colombia. Como se recuerda, el combinado patrio recibirá a los cafeteros este viernes por la fecha siete de las Eliminatorias Sudamericanas por lo que deberá sumar sí o sí para mantenerse en la pelea por acceder a la próxima Copa del Mundo.

Sin embargo, los trabajos se vieron opacados luego que el periodista colombiano, Jaime Dinas, denunció públicamente haber sido discriminados por parte de la Federación Peruana de Fútbol por no permitirles el ingreso a presenciar los trabajos del equipo de todos.

Luego de estos fuertes comentarios mencionados, Jorge Fossati se tomó unos minutos para responderle y dejar en claro los motivos para no permitirles el ingreso a este grupo de periodistas colombianos. El estratega uruguayo aseguró que repetirá lo hecho en la Copa América respecto al trato con la prensa por lo que los hombres de prensa del extranjero podrán ver los entrenamientos de la Bicolor solo un día antes del partido, tal como lo establece Conmebol.

Asimismo, el 'Nonno' descartó rotundamente cualquier tipo de xenofobia o discriminación como señaló Jaime Dinas.

"Los de prensa (de la FPF) no hacen nada sin consultarme. Cuando me dijeron que había gente de la prensa colombiana afuera, dije no, hay un protocolo. Ellos van a poder estar acá mañana si quieren. Hay un tiempo cortito que pueden estar previo. Yo podía haber entrado en esa demagogia, pero no", inició.