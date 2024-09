Periodista colombiano arremete contra la FPF tras negativa de ver entrenamiento de Perú: "Una vergüenza"

El periodista colombiano, Jaime Dinas, denunció que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) atenta contra la prensa colombiana al no permitirles ver el entrenamiento de Perú. El comunicador, incluso, alegó que esto sería un "acto discriminatorio".

Dinas precisó que este accionar es algo que nunca vio en toda su trayectoria como reportero, y criticó duramente que la FPF permitiese el ingreso de prensa nacional, mas no del exterior.

"Esto es inaudito, y nunca me sucedió en mis múltiples desplazamientos por todo el mundo. El departamento de Comunicaciones de la Federación Peruana de Fútbol determinó que la prensa colombiana no tenga acceso a los entrenamientos de la selección peruana. Incluso hoy, que han ingresado más de 30 periodistas locales", declaró.

Ya bastante ofuscado, el periodista recordó que la selección peruana marcha última en la tabla de las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026, sumando apenas dos unidades. El bloqueo a la prensa extranjera sería una "estrategia", según comenta.

"Si la selección peruana pretende ganar los partidos no dejando ingresar a la prensa extranjera, que lo hagan, pues necesitan salir de la última posición en la que se encuentran en la tabla", comentó.

A pesar de no tener pruebas contundentes de la presunta discriminación que mencionaba, el periodista mantuvo su discurso cuestionador, y replicó que la actitud de la FPF era una "vergüenza internacional".

"Una vergüenza y pena esto. No solo con el periodismo colombiano, sino con el mundial. Están discriminando a nuestros compatriotas. Me han mandado a decir que la prensa colombiana no tendrá acceso a los entrenamientos que ellos si tienen", añadió.