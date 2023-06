Jorge Fossati manda contundente mensaje contra árbitro tras expulsión de Nelson Cabanillas

¡No lo entiende! Jorge Fossati mostró su lado más crítico contra el arbitraje internacional tras producirse la expulsión de Nelson Cabanillas, en el duelo de Universitario de Deportes vs. Independiente de Santa Fe, por la quinta jornada del Grupo G de la Copa Sudamericana.

El director técnico 'crema' rindió cuentas a la prensa tras una nueva derrota del cuadro de Ate, en el segundo certamen más importante de Sudamérica.

En un primer momento, el estratega contó que en la controversial jugada se encontraba a unos metros, por lo que percibió que el colombiano "fingió" para conseguir la expulsión de Cabanillas.

En ese sentido, aseguró que el lateral izquierdo mereció ser amonestado con tarjeta amarilla, al tener en cuenta el tiempo de juego y tratarse de su primera falta.

"Estuve a 10 metros de la jugada. La pelota sobrepasa a Nelson, que gira y levanta la pierna. Fingió bien el jugador de Santa Fe, pero no entiendo qué parte del reglamento me perdí. Iban 12 minutos y era la primera falta de Cabanillas. Sólo era una sanción por jugada peligrosa. Para mí, no fue más que amarilla", dijo a la prensa.