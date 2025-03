José Bellina sobre el futuro de Erick Noriega en Alianza Lima: "No creo que se quede mucho tiempo"

El gerente deportivo de Alianza Lima, José Bellina, se refirió al presente de Erick Noriega con el cuadro 'blanquiazul' en la Liga 1 y la fase previa de la Copa Libertadores.

En entrevista con el programa de Youtube llamado 'R3BA', 'Cote' indicó que están negociando la renovación del contrato del 'Samurai' para que no deje Alianza Lima por un monto bajo y aseguró que Noriega no se quedará mucho tiempo en el Perú.

"Yo estoy ajustando, pronto ya no tanto (no tendrá una cláusula barata), estamos hablando para renovar con números más interesantes, acorde a su actualidad y también no creo que él se quede mucho tiempo en el país, tres meses, seis meses, un año, pero creo que él tiene la capacidad para jugar en otro lado sin duda alguna", mencionó.

Asimismo, José Bellina contó que Néstor Gorosito siempre pensó en que el 'Samurai' juegue como volante central en el equipo.

Como mencionar que, Erick Noriega cuenta con experiencia jugando en el exterior, debido a que antes de llegar al Perú estuvo en el fútbol japonés y alemán. Actualmente, su valor es de 700 mil euros, de acuerdo a la página Transfermarkt.

El defensa de Alianza Lima, Erick Noriega, recordó que, hace algunos años, no superó una prueba para formar parte del primer equipo de Alianza Lima, el cual en ese entonces era dirigido por Guillermo Salas.

En entrevista en el programa 'Al Volante con Darinka Zumaeta', el 'Samurai' indicó que este rechazo lo afectó profundamente, llegando a cuestionarse si el fútbol realmente era para él; sin embargo, no se rindió y la vida lo llevó nuevamente al lugar en el que siempre soñó estar: defendiendo la camiseta de los 'íntimos'.

"En ese momento fui a pedir una prueba a Alianza Lima, me mandaron a la reserva, al final me dijeron que no me iban a subir a primera. Estaba 'Chicho' (Salas). Cuando Alianza me dijo que no, dije tal vez (ser futbolista) no sea para mí", declaró.