Ruidíaz y su tajante mensaje tras ser comparado con Alex Valera: "Yo tengo 160 goles fuera de Perú"

El delantero Raúl Ruidíaz, tras una exitosa carrera en la Major League Soccer (MLS), está explorando la posibilidad de regresar al fútbol peruano, en busca de un nuevo equipo. En medio de varios rumores sobre su futuro, el exjugador de Universitario de Deportes se mantiene libre, evaluando diversas ofertas que le han llegado.

Recientemente, Ruidíaz fue invitado al podcast 'Enfocados', presentado por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, donde habló sobre su carrera y los próximos pasos que podría dar en su trayectoria futbolística.

En una charla animada, la 'Pulga' tuvo que elegir entre él y otros futbolistas, reafirmando su autoconfianza y el valor de su experiencia. Al ser consultado sobre quién considera mejor entre él y Álex Valera, Ruidíaz no dudó en resaltar su propio rendimiento:

En cuanto a su relación con la Selección Peruana, el delantero dejó en claro que su etapa con la 'Blanquirroja' ha llegado a su fin.

"No, ya no. No lo tomes como que mi mentalidad se está quebrando. Mi mentalidad sigue siendo la misma, pero a veces hay que saber cuándo ya no se puede continuar", concluyó.