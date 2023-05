José Mourinho envía contundente respuesta al Sevilla FC tras recordar sus campeonatos en la UEFA Europa League

30/05/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El entrenador del AS Roma, José Mourinho, mandó una advertencia al Sevilla FC a un día de la gran final de la UEFA Europa League. El estratega portugués, mostró su rechazo a las declaraciones de su colega, José Luis Mendilibar, que se autodenominó como "histórico" en el torneo.

En rueda de prensa con diversos medios internacionales, el DT mostró su faceta más cercana con la prensa, e intentó quitar nerviosismo a sus jugadores que jugarán por segundo año consecutivo una final en un certamen europeo.

¿Qué dijo 'Mou'?

No se quedó atrás. 'The Special One' aseguró que la historia del conjunto andaluz en el certamen internacional no pesará durante el enfrentamiento directo que tendrán mañana en el Púskas Aréna, en la ciudad de Budapest en Hungría.

En ese sentido, rememoró que sus dirigidos jugaron instancias finales a lo largo de la temporada 2022-23, sin tiempo de "recuperación y descanso". No obstante, dijo que respeta la opinión de su colega, pero no la comparte.

"Somos un equipo que en los últimos meses ha jugado cuartos, semifinales, partidos sin descanso en la liga. Sin tiempo de recuperarse y jugando sin descanso. La historia no juega y mi colega Mendilibar piensa distinto porque cree que la historia lo hace favorito. Es una opinión que se debe respetar", dijo a la prensa.

"Pelearemos para ganar"

En la misma línea, el DT de la 'Loba' recordó que en el terreno de juego se enfrentarán once contra once y cualquier cosa puede suceder, por lo que sus dirigidos lucharán para conseguir el gran objetivo y hacer felices a sus seguidores, que los apoyaron fervientemente en toda la campaña.

"Estamos en esta final porque lo hemos merecido. No tenemos la historia o la experiencia de otros. No es algo corriente estar en una final europea, aunque nosotros tuvimos una el año pasado. Es histórico. Cuando el partido se inicia vamos a estar en el campo. Y pelearemos por ganar", añadió en su intervención.

¡Mandó una indirecta!

Como es habitual, el luso envió una indirecta a sus próximos rivales, al recordarles que cayeron en la UEFA Champions League para acceder a este torneo. Asimismo, puntualizó que para arribar a esta final tuvieron que disputar 14 partidos, por lo que están en condiciones de ganar el certamen.

"Ha sido un trayecto largo, es verdad. Nuestro adversario viene de la Champions. Hemos jugado 14 partidos para estar aquí. Estoy seguro que lo merecemos. Acabamos de llegar, hemos trabajado en los dos o tres últimos días para estar en condiciones de jugar esta final", agregó.

De esta manera, José Mourinho defendió a capa y espada al AS Roma y recordó todas las dificultades que pasaron sus dirigidos para arribar a la gran final de la UEFA Europa League.