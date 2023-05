¡Por el escudo! Renato Tapia conmovió a hinchas de Celta de Vigo con emotivo discurso por la permanencia

30/05/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El Celta de Vigo se juega la permanencia en La Liga Santander de España este fin de semana cuando enfrente al Barcelona de Xavi y compañía este domingo. El duelo pactado a jugarse en Balaídos definirá el futuro del club y Renato Tapia lo sabe. Por eso, tuvo un emotivo discurso en la previa del encuentro.

Las palabras del mediocampista peruano tuvieron lugar en una conferencia de prensa como parte de los preparativos para el duelo decisivo de este fin de semana. Y es que, con la estadía de la institución en la máxima competición del fútbol español, nuestro compatriota aseguró que lucharán por no perder la categoría.

"Aquí se viene a luchar, por la ciudad, por el escudo, por Galicia. Somos el único equipo de Galicia que está en primera división y de eso hay que estar orgullosos, porque la gente que viene acá se mata trabajando. La gente que viene aquí se levanta muy temprano para que el club siga trabajando y eso lo tenemos que hacer notar el fin de semana", declaró.

"Es una llamada de orgullo"

El fragmento de las declaraciones de Renato Tapia fueron difundidas por la cuenta oficial de Twitter del Celta de Vigo esta mañana. Hasta ahora, cuenta con más de 130 mil reproducciones, casi 800 me gusta y comentarios de los hinchas del equipo español agradeciendo al futbolista peruano por sus palabras.

"Querido Renato, no te imaginas cuanto te agradecemos los celtistas tus palabras y actitud", indicó un aficionado. "El único que se deja la piel en el campo, grande Tapia", agregó otro.

Situación complicada

El Celta de Vigo de Renato Tapia tendrá una cita con su historia cuando reciba al Barcelona de Xavi en la tarde de este domingo 4 de junio. Allí, los locales necesitarán de una victoria para garantizar su permanencia en La Liga Santander.

Conseguir el triunfo no será tarea fácil, pues los blaugranas siempre han sido un rival duro para los de Galicia. De hecho, no los vencen en casa de 2019. Por eso, en caso de no ganar, deberán esperar que el Real Valladolid no sume de a tres en su partido contra Getafe.

De esta manera, Renato Tapia emitió un emotivo discurso en la víspera de la crucial jornada que disputarán este domingo cuando reciban al Barcelona de Xavi y compañía. Como dijo el futbolista peruano, los locales saldrán a luchar por permanecer en La Liga Santander y no perder la máxima categoría.