"Logró su objetivo de manera asquerosa": Jugador del Bayern Leverkusen arremete contra José Mourinho

No cabe duda que los hinchas de As Roma se encuentran felices tras su pase a la gran final de la UEFA Europa League, luego de empatar en Alemania frente al Bayern Leverkusen y llevarse la llave por su anotación en el partido de ida en tierras italianas. Sin embargo, en medio de la algarabía, el comentario de Kerem Demirbay causó gran controversia por arremeter contra el sistema de juego del DT de la 'Loba', José Mourinho.

Enardecido por la derrota, el centrocampista nacido en Turquía dijo que es una "pena para el fútbol" que el equipo romano acceda a la final de la segunda competición más importante de Europa. En ese sentido, añadió que perder frente a una escuadra de estas características es un "trago muy amargo".

No obstante, el jugador felicitó al equipo rojiamarillo por vencerlos en la eliminatoria para rematar con la frase "logró su objetivo de manera asquerosa".

En el partido de ayer, en territorio teutón, el equipo del portugués sufrió en los más de 98 minutos de juego. El equipo de Xabi Alonso sometió a su contrincante en todo el partido, por lo cual, los italianos optaron por mantener la ventaja defendiéndose y abandonando el ataque.

Asimismo, los jugadores de 'La Capitalina' perdieron valiosos minutos de juego al simular lesiones y alejar el balón lo máximo posible del terreno de juego. Como en sus mejores épocas, 'Mou' manejó su plantilla con el único objetivo de empatar, hecho que causó malestar en los jugadores del Bayern y la prensa internacional.

Nadiem Amiri tuvo una opinión similar a la de su compañero Kerem Demirbay y aseguró que "merecían quedar eliminados" por un equipo que no "tiene nada que ver con el fútbol". Además, puntualizó que la postura de la 'Loba' fue similar tanto en el partido de ida como en el de vuelta.

"Estoy hundido. No merecíamos que nos eliminará un equipo que no tiene nada que ver con el fútbol. Me pregunto cómo es posible, por cómo jugaron hoy y la semana pasada... Eso no es fútbol. Que un equipo así esté en la final es una locura", mencionó.