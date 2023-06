Juan Carlos Oblitas sobre el rendimiento de la selección peruana en los amistosos: "Se acabaron las pruebas"

23/06/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El director general de fútbol de la FPF, Juan Carlos Oblitas, se refirió sobre el rendimiento de los dirigidos por Juan Reynoso durante los partidos amistosos que afrontó en su gira asiática y señaló que "se acabaron las pruebas" para la selección peruana.

"Me gustó y me encantó el primer tiempo de Perú ante Corea de Sur, me encantó. El partido en general fue bueno. Contra Japón no me gustó, ya creo que hemos terminado una etapa de los amistosos ya se acabaron las pruebas", declaró en una entrevista para ATV Deportes.

Sobre la acción de Kubo

Por otra parte, Oblitas aseguró que el acto realizado por el jugador japones, Takefusa Kubo, fue estúpido y que es una actitud que se observa en cualquier parte del mundo.

"Lo vi ayer, me pareció un acto estúpido. Tengo entendido que él hoy él ha pedido disculpas, pero me pareció de una actitud arrogante, pueril, ordinaria y que no pinta lo que es la cultura japonesa. Pero esto hay en todos lados, estas actitudes estúpidas lo vas a ver, saca la nacionalidad y la vas a ver en cualquier lado", agregó.

Se disculpó

El jugador de la Real Sociedad pidió disculpas a Perú tras arrojar la camiseta de la 'Blanquirroja' al final del juego entre el seleccionado nacional y su similar de Japón, en la ciudad de Osaka, el pasado martes.

Ante este requerimiento, el atacante escribió en su cuenta de Instagram un sentido mensaje de disculpas con todos los peruanos y explicó lo ocurrido en los bordes del campo de juego, luego del final del partido amistoso.

A través de una historia, el jugador de 22 años aseguró que no tuvo ninguna "intención" de faltar el respeto al Perú. Al respecto, dijo que estaba muy pendiente de la lesión de su rodilla y olvidó que llevaba consigo la camiseta de la 'Bicolor'.

"No era mi intención dejar la camiseta allí. Estaba pendiente de mi lesión en el tobillo y se me olvidó por completo que la llevaba en la mano. Perdón a la gente de Perú que se sintió mal por eso. No era mi intención, pero se me descuidó ese detalle", escribió en su cuenta oficial.

Marcó distancia

El entrenador de la Selección Peruana de Fútbol, Juan Reynoso, arribó a Lima este lunes, y la prensa nacional lo esperó en los exteriores del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, pero el 'Cabezón' se mostró incómodo por su presencia y dejó una irónica frase.

"Vamos a hablar en su momento, nadie los citó aquí (...) Bueno, disculpen. Hay que darle nivel a la selección y lo hablaré en su momento en una rueda de prensa como se ha estilado", dijo en su llegada a la capital.

De esta manera, la selección peruana cerró su gira por el continente asiático tras ser goleada 4-1 por Japón. Además, el Director General de Fútbol de la FPF, Juan Carlos Oblitas, se refirió sobre el rendimiento de la 'Bicolor' y manifestó que "se acabaron las pruebas", ya que se vienen las Eliminatorias para el Mundial 2026.