¡Increíble! Juan Reynoso deja irónico mensaje a la prensa: Nadie los citó aquí

22/06/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El entrenador de la Selección Peruana de Fútbol, Juan Reynoso, arribó a Lima esta mañana, y la prensa nacional lo esperó en los exteriores del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, pero el 'Cabezón' se mostró incómodo por su presencia y dejó una irónica frase.

Marcó distancia

Como no pasaba hace mucho, el técnico del 'Equipo de todos' mostró su postura más fría y distante con los medios de comunicación. El ex-Cruz Azul, en estos últimos meses, trató de acercarse a la hinchada a través del periodismo.

No obstante, en esta oportunidad, el DT marcó distancia y dijo que "hablará de la 'Bicolor'", en otro momento, y no sabe cómo llegaron los reporteros al lugar, sí "nadie los citó".

En ese sentido, apuntó que ya se encuentra organizada una rueda de prensa para que él comparta su percepción sobre la reciente gira de la 'Blanquirroja', en territorio asiático.

"Vamos a hablar en su momento, nadie los citó aquí (...) Bueno, disculpen. Hay que darle nivel a la selección y lo hablaré en su momento en una rueda de prensa como se ha estilado", dijo en su llegada a la capital.

¡En medio de la incertidumbre!

Como se recuerda, Perú terminó cayendo 4-1 contra Japón en el Estadio de Fútbol de Suita, en la ciudad de Osaka. El equipo de Reynoso estuvo lejos de su mejor versión y fue vapuleado por los 'Samuráis', mediante múltiples contragolpes, que dejaron muchas dudas en torno al 'Equipo de todos' a puertas de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

El 'Cabezón' dejó muchas dudas en torno a la conformación del equipo titular y los propios cambios del seleccionado nacional. Y es que, intentó recuperar la mejor versión de Christian Cueva, pero no tuvo resultado alguno.

Asimismo, Sergio Peña no deja de generar dudas. El ex-Alianza Lima no logra reconectar con el 'Equipo de todos' luego de su excelsa participación en la Copa América 2021.

Del mismo modo, los laterales del cuadro peruano también son una incertidumbre; puesto que el arribo de Oliver Sonne, jugador con ascendencia peruana, aún no fue confirmada y Luis Advíncula viene jugando en una posición diferente en Boca Juniors.

De esta manera, Juan Reynoso marcó distancia con la prensa y dijo que "hablará de la 'Bicolor'", en otro momento, y no sabe cómo llegaron los reporteros al lugar, sí "nadie los citó".