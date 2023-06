Juan Pablo Varillas y la crítica más sincera al tenis peruano: "Lamentablemente, es muy amateur"

Juan Pablo Varillas consiguió una de las actuaciones más importantes de la historia para un tenista peruano en un Grand Slam. Sin embargo, tras avanzar hasta los octavos de final del Roland Garros, la raqueta número 1 del Perú hace autocrítica sobre la situación de la disciplina a nivel nacional y reconoce que hay trabajo por hacer.

Y es que el deportista peruano reveló en el programa digital 'Tiempo Muerto' que se mudó a Argentina porque el tenis en Perú aún no es visto de manera profesional. Al respecto, aclaró que se refiere a las condiciones en las que se desarrolla el deporte y el apoyo que recibe en la actualidad.

"Para mí, el tenis acá es un deporte muy amateur, lamentablemente. Me ha pasado que tenía gente que fue muy cercana a mí que me preguntaban '¿A qué te dedicas?', les decía que al tenis y te miran como si fueras ET. Si yo voy en un taxi con un raquetero, nadie sabe que es", declaró al programa de Youtube.